وزیراعلیٰ بلوچستان کی فریال تالپور سے ملاقات پاکستان 22 دسمبر ، 2025

کراچی (آن لائن) پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی ،پارٹی وزرا،مشیران، پارلیمانی سیکرٹریز و اراکین اسمبلی نے ملاقات کی۔

جس میں صوبے کی مجموعی سیاسی،انتظامی،معاشی صورتحال، عوامی فلاح وبہبود کے منصوبوں اور تنظیمی امور پر اہم گفتگو کی گئی۔ملاقات میں صوبائی صدر پی پی پی بلوچستان سردار محمد عمر گورگیج، جنرل سیکرٹری ربانی خان کاکڑ، سیکرٹری اطلاعات و صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی، ڈپٹی اسپیکر و غزالہ گولہ موجود تھیں۔ملاقات میں سابق وزیر اعلی نواب ثنا اللہ زہری، اعجاز جھاکرانی ودیگر بھی موجود تھے ۔