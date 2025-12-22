صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ بلوچستان کی فریال تالپور سے ملاقات

  • پاکستان
وزیراعلیٰ بلوچستان کی فریال تالپور سے ملاقات

کراچی (آن لائن) پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی ،پارٹی وزرا،مشیران، پارلیمانی سیکرٹریز و اراکین اسمبلی نے ملاقات کی۔

 جس میں صوبے کی مجموعی سیاسی،انتظامی،معاشی صورتحال، عوامی فلاح وبہبود کے منصوبوں اور تنظیمی امور پر اہم گفتگو کی گئی۔ملاقات میں صوبائی صدر پی پی پی بلوچستان سردار محمد عمر گورگیج، جنرل سیکرٹری ربانی خان کاکڑ، سیکرٹری اطلاعات و صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی، ڈپٹی اسپیکر و غزالہ گولہ موجود تھیں۔ملاقات میں سابق وزیر اعلی نواب ثنا اللہ زہری، اعجاز جھاکرانی ودیگر بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak