پی آئی اے کو تباہ کرکے فروخت کرنیوالے جشن منا رہے ،حافظ نعیم
بدترین گورننس، سیاسی بھرتیوں، غلط انتظامی فیصلوں سے شاندار ادارے کو تباہ کیا گیا اداروں کی تباہی کے ذمہ داروں کے تعین کیلئے کمیشن بنایاجائے :امیرجماعت اسلامی
لاہور (سیاسی نمائندہ )امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ پی آئی اے ایک شاندار اور بے مثال ادارہ تھا، پاکستان کا فخر رہا اور کئی بین الاقوامی ایئرلائنز کو سپورٹ کرتا تھا۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی نااہلی، بدترین گورننس، سیاسی بھرتیوں اور غلط انتظامی فیصلوں سے اس شاندار ادارے کو تباہ کیا، وہی آج اسے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کر مبارک سلامت کا شور مچا رہے ہیں۔سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر قومی ایئرلائن کی فروخت سے متعلق اظہارِ خیال کرتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا پی آئی اے کی تباہی کے ذمہ داروں کا تعین اور ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے ۔ پہلے چلتے ہوئے منافع بخش اداروں کو تباہ کرنا اور پھر انہیں فروخت کر کے جشن منانا حکمرانوں کی بدترین ذہنیت کا عکاس ہے ۔ نجکاری کمیشن کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی قائم کیا جانا چاہیے ، جو ان تمام کرداروں اور چہروں کا تعین کرے جنہوں نے پی آئی اے سمیت نفع بخش قومی اداروں کو تباہ کر کے پاکستان کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان پہنچایا اور قومی وقار کو ضرب لگائی۔