افغانستان دہشتگردی ایکسپورٹ کررہا ہے : خواجہ آصف
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیرِ دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں پاکستان کی خارجہ پالیسیوں کا اثر نظر آ رہا ہے اور پاکستان نے دنیا پر واضح کر دیا کہ 5 گنا بڑے دشمن پر برتری ہے۔
وزیر دفاع نے کہا کہ افغانستان پاکستان میں دہشتگردی کو ایکسپورٹ کر رہا ہے ، دہشتگردی کیخلاف دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے ، پاکستان دہشتگردی کیخلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے ، ہماری افواج نے قوم کو فتح سے اعتماد دیا، سویلین حکومت اور فوجی قیادت ملک کو مشکلات سے نکالنا چاہتی ہے ، پاکستان پر دہشتگردی کا لیبل لگتا تھا، اب پاکستان کو سراہا جا رہا ہے ، پاکستان کیلئے تعاون کی نئی راہیں کھلی ہیں، فوجی اور سویلین قیادت کے تعاون میں پہلے ایسی تبدیلی کبھی نہیں آئی۔