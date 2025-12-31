صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہباز شریف، مریم نواز کوعہدوں سے ہٹانے کی درخواست پر اعتراضات دور کرنے کیلئے مہلت

  • پاکستان
شہباز شریف، مریم نواز کوعہدوں سے ہٹانے کی درخواست پر اعتراضات دور کرنے کیلئے مہلت

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے وزیراعظم شہباز شریف، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کو عہدوں سے ہٹانے کی درخواست پر درخواست گزار کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی مہلت دے دی ۔

جسٹس فاروق حیدر نے شہری صغیر احمد کی درخواست پر بطور اعتراض کیس کی سماعت کی۔ درخواستگزار نے موقف اختیار کیا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلیٰ مریم نواز کے خلاف متعدد کیسز اور انکوائریز زیر التوا ہیں،حکومت نے آئی ایم ایف فنڈز کا  بھی درست استعمال نہیں کیا لہذالاہور ہائیکورٹ وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے ، دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دئیے کہ رجسٹرار آفس نے درخواست پر کورٹ فیس، متعلقہ فورم، حلف نامہ سمیت پندرہ اعتراضات عائد کیے ہیں لہذا آپ ان اعتراضات کو دور کریں ۔ عدالت نے درخواست گزار کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کے لیے مہلت دے دی اور کارروائی 8 جنوری تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak