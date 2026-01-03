عمران مینڈیٹ چوروں کیساتھ نہیں بیٹھیں گے ، وقاص اکرم
5 بڑوں کے بیٹھنے کی تجویز رانا ثنا کی ذاتی رائے ، بحران کا حل بانی کے بغیر ناممکن خود مختار الیکشن کرائیں اسی سے ملک کی بہتری کا راستہ نکلے گا،ترجمان کا رد عمل
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے ملک کے 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا اس قسم کی تجویز رانا ثنا اللہ کی ذاتی رائے ہوسکتی ہے ان کے بیان سے یہ تو ثابت ہوا کہ موجودہ سیاسی بحران کا حل عمران خان کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنے بیان میں شیخ وقاص اکرم نے کہا رانا ثنا اللہ رائے دینے کا حق رکھتے ہیں اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے ۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کے بغیر موجودہ حالات کا کوئی حل نہیں نکل سکتا اور رانا ثنا اللہ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ عمران خان مینڈیٹ چوروں کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے ۔ترجمان پی ٹی آئی نے کہا اگر رانا ثنا اللہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو انہیں آئین کی بحالی اور عدلیہ کو مکمل آزادی دینے کی بات کرنی چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا حقیقی مفاہمت اسی صورت ممکن ہے جب آئینی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے کہا آئین بحال و عدلیہ آزاد ہوجائے گی تو ملک کے حالات خود بخود ٹھیک ہوجائیں گے ، عدلیہ کی آزادی سے ہمارے ناحق اسیر رہنما بھی فوری رہا ہوجائیں گے ۔ ان کا کہنا تھا ملک میں خود مختار الیکشن کرائیں اسی سے ملک کی بہتری کا راستہ نکلے گا،سب جانتے ہیں 2024کے الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا،مینڈیٹ چوری ہونے پر پی ٹی آئی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا مفاہمت کا صرف یہ مطلب نہیں بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات میں بٹھایا جائے ۔