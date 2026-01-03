صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران مینڈیٹ چوروں کیساتھ نہیں بیٹھیں گے ، وقاص اکرم

  • پاکستان
عمران مینڈیٹ چوروں کیساتھ نہیں بیٹھیں گے ، وقاص اکرم

5 بڑوں کے بیٹھنے کی تجویز رانا ثنا کی ذاتی رائے ، بحران کا حل بانی کے بغیر ناممکن خود مختار الیکشن کرائیں اسی سے ملک کی بہتری کا راستہ نکلے گا،ترجمان کا رد عمل

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے ملک کے 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا اس قسم کی تجویز رانا ثنا اللہ کی ذاتی رائے ہوسکتی ہے ان کے بیان سے یہ تو ثابت ہوا کہ موجودہ سیاسی بحران کا حل عمران خان کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنے بیان میں شیخ وقاص اکرم نے کہا رانا ثنا اللہ رائے دینے کا حق رکھتے ہیں اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے ۔ انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کے بغیر موجودہ حالات کا کوئی حل نہیں نکل سکتا اور رانا ثنا اللہ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ عمران خان مینڈیٹ چوروں کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے ۔ترجمان پی ٹی آئی نے کہا اگر رانا ثنا اللہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو انہیں آئین کی بحالی اور عدلیہ کو مکمل آزادی دینے کی بات کرنی چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا حقیقی مفاہمت اسی صورت ممکن ہے جب آئینی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے کہا آئین بحال و عدلیہ آزاد ہوجائے گی تو ملک کے حالات خود بخود ٹھیک ہوجائیں گے ، عدلیہ کی آزادی سے ہمارے ناحق اسیر رہنما بھی فوری رہا ہوجائیں گے ۔ ان کا کہنا تھا ملک میں خود مختار الیکشن کرائیں اسی سے ملک کی بہتری کا راستہ نکلے گا،سب جانتے ہیں 2024کے الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا،مینڈیٹ چوری ہونے پر پی ٹی آئی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا مفاہمت کا صرف یہ مطلب نہیں بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات میں بٹھایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کینسر سے جنگ جیتنے والے نے شہر کو گرین زون میں بدل دیا

برطانیہ :مسجد میں بزرگوں کیلئے ورزش کلاس، ویڈیو وائرل

برطانیہ کی پہلی فیکٹری نے خلا میں کام شروع کردیا

عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

گاجر کا استعمال بینائی کو بہتر بنانے کیلئے مفیدقرار

بیماری کی چھٹی،منیجر نے ملازم سے لائیو لوکیشن مانگ لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak