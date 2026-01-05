صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کو صرف اعتراضات تنقید کا ہنر آتا،سندھ حکومت

  • پاکستان
جماعت اسلامی کو صرف اعتراضات تنقید کا ہنر آتا،سندھ حکومت

کراچی (این این آئی) ترجمان سندھ حکومت گنہور خان اسران نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ الزام تراشی اور جھوٹے دعووں سے سیاست چمکانے کی عادی رہی ہے ۔

حافظ نعیم الرحمن کی پریس کانفرنس پر ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ میں عوامی فلاح اور ترقی کے کاموں میں جماعت اسلامی کا کوئی حصہ نہیں اور یہ لوگ صرف اعتراضات اور تنقید کا ہنر رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی پر کراچی کو تباہ کرنے کا الزام بالکل بے بنیاد اور تاریخی حقائق کے منافی ہے ، میئر کے انتخابات میں بڑی شکست کے بعد حافظ نعیم الرحمن صدمے سے دوچار ہیں۔گنہور خان اسران نے مزید کہا کہ پانی اور سیوریج کے مسائل پر جماعت اسلامی کے الزامات عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہیں، شہر اور دیہات میں پیپلز پارٹی نے بنیادی سہولیات کے متعدد منصوبے چلائے ہیں۔انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے امیر کے بیانات میں دھونس اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں اور ان کے بیانات عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ٹیکسوں میں ممکنہ کمی سے موبائل فون سستے ہونے کا امکان

بغیر پیشگی اطلاع بینکوں کے رقوم روکنے پرتاجروں کوتشویش

پنجاب سے گندم کی نقل وحمل پرپابندی مرکز میں اٹھانے کا مطالبہ

335ارب کا ریونیو شارٹ فال حکومت ،ایف بی آر کیلئے لمحہ فکریہ

مقامی سطح پر ادویات کی تیاری، ملک میں ویکسین فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ

موبی لنک بینک میں 20 ملین ڈالر کی نئی سرمایہ کاری کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak