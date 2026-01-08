صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر یاسمین کی نواز شریف کیخلاف پٹیشن قانونی لوازمات پورے نہیں کیے گئے :تفصیلی فیصلہ

ڈاکٹر یاسمین کی نواز شریف کیخلاف پٹیشن قانونی لوازمات پورے نہیں کیے گئے :تفصیلی فیصلہ

لاہور (کورٹ رپورٹر ) این اے 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی نواز شریف کے خلاف الیکشن پٹیشن مسترد ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کردیاگیا۔

 ٹربیونل کے جج رانا زاہد نے  24 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ، جس میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 144 کے تحت پٹیشن دائر کرتے وقت تمام قانونی لوازمات پورے کرنا ضروری ہیں جونہیں کیے گئے ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی الیکشن پٹیشن الیکشن ایکٹ کے سیکشن 139,142,143 اور 144 کی اہلیت پر پورا نہیں اترتی۔ الیکشن ایکٹ کے تحت کسی کو بھی فریق بنانے کیلئے ٹربیونل کی اجازت لازم ہے ۔ فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ یاسمین راشد نے پٹیشن مقررہ وقت کے اندر دائر نہیں کی ۔ یاسمین نے الیکشن ٹربیونل کے بجائے الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کی، درخواست گزار نے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنانے کیلئے ٹربیونل سے اجازت نہیں لی۔ درخواست گزار کا یہ اقدام غیر قانونی اور غیر آئینی ہے ۔ نواز شریف کی کامیابی کے خلاف یاسمین راشد کی پٹیشن ناقابل سماعت قرار دی جاتی ہے ۔

