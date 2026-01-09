دہشتگردی کے ہر واقعہ کی مذمت کی : امید ہے آئندہ پریس کانفرنس میں ہمیں نشانہ نہیں بنایا جائیگا : پی ٹی آئی
ایک میز پر بیٹھنا ہوگا،عمران سمیت قیادت کو قید رکھ کر مذاکرات ممکن نہیں :گوہر ، سلمان ، اسدقیصر کی پریس کانفرنس 8فروری کو پاکستان بند کرینگے ،پھر مذاکرات ہونگے ، محمود اچکزئی ، قافلہ لاہور پہنچ گیا ،عوامی رابطہ مہم کا باقاعدہ آغاز
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پی ٹی آئی رہنما بیرسٹرگوہر ،سلمان اکرم راجہ اسد قیصر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ دہشتگردی کے واقعات کی مذمت کی ہے ۔ہمارا موقف واضح ہے ، دہشتگردی ایک ناسور ہے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا لازم ہے ۔ دہشتگردوں کا پی ٹی آئی سے تعلق جوڑنا افسوسناک ہے ۔ گزشتہ روز یہاں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کے پی میں امن کے قیام کے لیے ریاست کو صوبائی حکومت کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا ہوگا۔گولہ بارود چلانے سے صوبے میں امن نہیں آسکتا۔پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مؤقف واضح ہے کہ دہشتگردی ایک ناسور ہے جسے جڑ سے اکھاڑنا قومی فریضہ ہے اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے ، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر عملدرآمد ناگزیر ہے ، دہشتگردی کا کوئی مذہب یا قومیت نہیں ہوتی اور یہ کہنا کہ دہشتگرد پی ٹی آئی کو نشانہ کیوں نہیں بناتے ایک نامناسب اور خطرناک بیان ہے ، آج تک جب بھی دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہم نے مذمت کی،دہشت گردوں کا کوئی مذہب، قومیت، نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ ایک نا مناسب جملہ ہے کہ دہشت گرد پی ٹی آئی والوں کو نشانہ کیوں نہیں بناتے ،ایسے بیانات سے مسائل بڑھ سکتے ہیں، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف ہمارا موقف واضح ہے امید کرتا ہوں آئندہ کسی پریس کانفرنس میں ہمیں نشانہ نہیں بنایا جائے گا،سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کو دہشتگردوں کا سہولت کار کہنا افسوسناک ہے ، کے پی میں ہونے والے جرگے میں تمام جماعتوں نے اتفاق کیا کہ گولہ بارود سے امن قائم نہیں ہوگا، ڈرون حملے اور عوامی مقامات پر کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور مسائل کا حل مذاکرات اور روزگار کی فراہمی ہے ، اسد قیصر نے کہا کہ پریس کانفرنس کسی کے خلاف نہیں بلکہ امن کے حق میں ہے ، ہم اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، کے پی جرگے میں تمام سیاسی و سماجی طبقات نے شرکت کی اور متفقہ طور پر دہشتگردی کی مذمت کی گئی، انہوں نے سوال اٹھایا کہ برسوں کے آپریشنز کے نتائج کیا نکلے ، صوبے کو اس کے مالی حقوق نہیں دئیے جا رہے ، پی ٹی آئی اتحاد اور عوام و اداروں کے درمیان خلیج ختم کرنے پر یقین رکھتی ہے ، رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان سمیت عوامی قیادت کو قید رکھ کر مذاکرات ممکن نہیں اور ملک میں دیرپا امن کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانا ہوگا۔اسد قیصر نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی ‘ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور الزام لگایا کہ اسے کچلا جا رہا ہے ۔
لاہور (سپیشل رپورٹر، نیوز ایجنسیاں )قومی اسمبلی میں نامزد اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہنے نہیں آئے ،لاہور ہمارا شہر ہے ،ہمارا دل ہے ،ہم جس جی ٹی روڈ سے آئے ہیں اسی روڈ سے نواز شریف بھی ریلی کی صورت میں آئے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، نواز شریف کے خانوادے کو کہتا ہوں کہ آجاؤ ہمارے ساتھ مل کر دوبارہ اس نعرے کو تقویت دو۔ ہم 8 فروری کو پاکستان بند کریں گے پھر مذاکرات ہونگے ۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ لاہور پہنچنے کے بعد زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اگر ہم سب نے مل کر ہمت کی تو بانی پی ٹی آئی جیل سے نکلے گا،ملک آگے بڑھے گا،ہم پولیس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ وہ قوانین مانیں جو قانون کے مطابق ہیں،ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں،آؤ ہمارے ساتھ چلو،ہم ہر اس ادارے و پارٹی کے مخالف ہیں جو پاکستان کے آئین کی مخالفت کرتے ہیں،آج سرمایہ دار بھاگ رہا ہے، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔انہوں نے کہا مذاکرات تب ہونگے جب یہاں آئین کی بالادستی ہوگی،صاف شفاف الیکشن ہوں جو قانون کے مطابق جیتے وہی حکمرانی کرے۔
سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدل قانون کی بالادستی کے بغیر ممکن نہیں،حکومت نے تمام اداروں کو تباہ کردیا،گزشتہ روز کے سفر میں دیکھا کہ کس طرح پنجاب کی سڑکوں پرلاقانونیت قابض ہے ، خوف اور ڈرا کر چند دن کا اقتدار لینا چاہتے ہیں، قوم کو پیغام ہے کہ ان سے ڈرنا نہیں ہے ،ناامید نہیں ہونا،ہم ملک بچانے نکلے ہیں، ہم اس ملک کو فاشسٹ ٹولہ سے بچا کر رہیں گے ۔ادھر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اپنی سٹریٹ موبلائزیشن مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا، تین روزہ دورہ عوامی رابطہ مہم کا حصہ ہے ۔پی ٹی آئی ترجمان کے مطابق مختلف مقامات پر تحریک تحفظ پاکستان کے رہنماؤں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ قافلے میں اپوزیشن اتحاد کے رہنما پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف معین قریشی، سینئر نائب صدر علامہ راجہ ناصر عباس، نائب صدر مصطفی نواز کھوکھر، سیکرٹری جنرل اسد قیصر اور دیگر اہم رہنما شامل تھے ۔ترجمان کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما لاہور میں سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے جبکہ کئی اہم سیاسی رہنما تحریک میں شمولیت کا اعلان کریں گے ۔پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید سے ملاقات کی کوشش کریں گے ۔