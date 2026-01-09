مدارس کسی صورت سرکاری تحویل میں نہیں دینگے : فضل الرحمن
سکولز این جی اوز کے حوالے کرنیوالے مدارس کا کنٹرول لینے کی کو شش کر رہے سیاست پر فاسق و فاجر حکمرانوں کا قبضہ ،ان کا مقصد لڑاؤ اور حکومت کرو:خطاب
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) جمعیت علماء اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ مدارس کو سرکاری تحویل میں لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ،حکمران سن لیں، ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا ، ایک طرف حکمران سکو لز کو این جی اوز کے حوالے کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب مدارس کو سرکاری کنٹرول میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔پنجاب میں علما کو 25 ہزار دینے کی بات کی جا رہی ہے ، مگر اس کے ساتھ ایسی شرائط رکھی گئی ہیں جن میں امام کی ذاتی معلومات تک پوچھی جاتی ہیں میں نے واضح طور پر انہیں کہہ دیا کہ ایسی رقم آپ اپنے پاس رکھیں۔ امیر جے یو آئی نے کہا کہ موجودہ دور میں سیاست کو اضافی چیز سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس پر ایسے فاسق و فاجر حکمرانوں کا قبضہ ہے جو ادارے نہیں چلا سکتے۔
یہ لوگ چالاکیوں کے ذریعے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک برصغیر کی سیاست علماء کے ہاتھ میں تھی معاشرے میں فساد نہیں تھا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے دارالعلوم زکریا ترنول میں خدماتِ مدارس دینیہ و زکٰوۃ دستارِ فضیلت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے حکمرانوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو مزید خراب نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں اور ان کے پیچھے ڈھائی سو سالہ تاریخ ہے ۔ آج کل تفرقہ بازی کو فروغ دیا جا رہا ہے ۔ کچھ نام نہاد سکالر دین کی ایسی تعبیر پیش کرتے ہیں جو مغرب کو قابل قبول ہو۔ نہ ان کے پاس سند ہے ، نہ استاد ،گھر میں کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو عالم کیسے بن سکتا ہے یہ وہی انگریزی سوچ ہے جس کا مقصد ‘‘لڑاؤ اور حکومت کرو’’ انہوں نے کہا کہ وفاق المدارس اور جے یو آئی پوری آب و تاب سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔