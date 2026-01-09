پولیس آرڈر: 2002 رائٹ مینجمنٹ پولیس کو قانونی حیثیت مل گئی
لاہور( کرائم رپورٹر ، اپنے نامہ نگارسے )پولیس آرڈر 2002 میں اہم ترمیم کردی گئی جس میں رائٹ مینجمنٹ پولیس کو قانونی حیثیت دیدی گئی، پرتشددہجوم کا جرم ناقابل ضمانت قرار دیدیا گیا۔۔۔
ٹرائل سیشن کورٹ میں ہوگا جبکہ فسادات میں ملوث افراد کو 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق قانون میں رائٹ زون کا نفاذ کردیا گیا، نیک نیتی سے کارروائی پر پولیس کو تحفظ حاصل ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پولیس آرڈر 2002میں ترمیم کر کے رائٹ مینجمنٹ پولیس کو باضابطہ طورپر شامل کردیا گیا ،رائٹ مینجمنٹ پولیس کو قانونی تحفظ، جدید تربیت اور سازوسامان فراہم کیا گیا ہے ۔