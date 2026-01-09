صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان سے کسی پارٹی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہ ملی

راولپنڈی (خبر نگار )بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جمعرات کو کسی پارٹی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔

کے پی سے رکن صوبائی اسمبلی مشتاق غنی نے کہا کہ ہم کسی دہشتگرد کے ساتھ مفاہمت نہیں رکھتے ہمارا صرف ایک نکتہ ہے جس علاقے میں آپریشن کرنا ہے پہلے ہمارے ساتھ بات کر لیں ہم آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں ۔اڈیالہ جیل کے قریب داہگل ناکہ پر کے پی کے دیگر اراکین اسمبلی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں مشتاق غنی کا مزید کہنا تھا کہ یہ پولیس والے معصوم لوگ ہیں ہم نے انہیں کہا تھا ہم نہتے ہیں چھ کے چھ ایم پی اے ہیں ہمیں جانے دیں لیکن انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا،یہ ملک جنگل سے بدتر بنا دیا گیا۔

