پنجاب :سرکاری محکموں میں اضافی اسامیاں ختم کر نے کیلئے رائٹ سائزنگ کمیٹی قائم
لاہور(اپنے نامہ نگارسے )پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں میں اضافی اسامیوں کے خاتمے کیلئے رائٹ سائزنگ کمیٹی قائم کر دی۔
سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے رائٹ سائزنگ کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ رائٹ سائزنگ کمیٹی مختلف محکموں میں غیر ضروری اور زائد اسامیوں کا جائزہ لے گی کمیٹی روزمرہ کام کا بوجھ کم ہونے والی پوسٹوں کی نشاندہی کرے گی ۔غیر ضروری اسامیوں کے خاتمے ، انضمام یا منتقلی کی سفارشات دی جائیں گی۔ کمیٹی محکموں میں نظام اور طریقہ کار بہتر بنانے کی تجاویز بھی دے گی ۔ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور رائٹ سائزنگ کمیٹی کے کنوینر مقرر کئے گئے ۔ پنجاب حکومت کے مطابق رائٹ سائزنگ کے ذریعے سرکاری اخراجات کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔