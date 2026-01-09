صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری پٹرولیم تبدیل ، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کوتوسیع

  • پاکستان
مومن آغا کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنیکی ہدایت ،جمیل احمد کو 3ماہ کی توسیع ملی وزارت میری ٹائم افیئر زمیں تعینات کموڈور (ر ) جواد اختر کا استعفیٰ منظور

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی حکومت نے سیکرٹری وزارت پٹرولیم کو تبدیل کر دیا ۔اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ  22 کے افسر و وفاقی سیکرٹری وزارت پٹرولیم مومن آغا کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔ادھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بورڈ آف انوسمنٹ کے ایڈیشنل سیکرٹری گریڈ 21 کے افسر جمیل احمد کے انچارج خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے چارج میں 6 جنوری 2026 سے تین ماہ کی توسیع کردی، وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت میری ٹائم افیئرز میں ایم پی سکیل ون میں تعینات ٹیکنیکل ایڈوائزر کموڈور (ر ) جواد اختر کا استعفی منظور کر لیا ہے ۔

