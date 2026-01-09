ایس آئی ایف سی:شیخوپورہ میں قائداعظم بزنس پارک گرڈ سٹیشن فعال
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)ایس آئی ایف سی کی مؤثر سہولت کاری کی بدولت نیشنل گرڈ کمپنی آف پاکستان نے شیخوپورہ میں 220 کلو واٹ قائداعظم بزنس پارک گرڈ سٹیشن کو کامیابی سے فعال کر دیا۔
چار ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونیوالا یہ منصوبہ صنعتی صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کر کے معاشی سرگرمیوں کو تقویت دے گا۔یہ منصوبہ ملک کا پہلا گرڈ سٹیشن ہے جو خصوصی طور پر سپیشل اکنامک زون کے لیے کمیشن کیا گیا ہے ۔ این جی سی کی جانب سے دسمبر میں 500 کلو واٹ لاہور نارتھ گرڈ سٹیشن کی فعالی سے پنجاب کا ہائی وولٹیج ترسیلی نظام مزید مضبوط ہوا۔ ایس آئی ایف سی کی مربوط سہولت کاری کے نتیجے میں منصوبوں کی بروقت تکمیل قومی ترقی اور معاشی استحکام کی سمت اہم پیش رفت ہے ۔