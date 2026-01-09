پنجاب میں نجی سرمایہ کاری مسلسل کم ہونے لگی، 7 سال میں 3 فیصد نیچے
لاہور(اپنے نامہ نگار سے)سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں کمی،پنجاب میں نجی شعبے کی سرمایہ کاری خطرناک حد تک گھٹنے لگی۔
تازہ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں نجی سرمایہ کاری کی شرح مسلسل نیچے جا رہی ہے نجی سرمایہ کاری 10 اعشاریہ 2 فیصد سے کم ہو کر 7 اعشاریہ 2 فیصد تک پہنچ گئی۔ سات برسوں میں پنجاب میں نجی سرمایہ کاری میں مجموعی طور پر 3 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ مالی سال 2018-19 میں پنجاب میں نجی سرمایہ کاری 10 اعشاریہ 2 فیصد تھی۔ 2024-25 میں شرح کم ہو کر 7 اعشاریہ 2 فیصد رہ گئی۔ 2023-24 میں 7 اعشاریہ 7 فیصد ،2022-23 میں 7 اعشاریہ 5 فیصد ،2021-22 میں 8 اعشاریہ 6 فیصد رہی۔ صوبائی اسٹریٹجی ٹیم نے نجی سرمایہ کاری سے متعلق تفصیلی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی۔ رپورٹ میں سرمایہ کاری بحال کرنے کیلئے فوری پالیسی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔