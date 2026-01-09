لاہور ہائیکورٹ :کالعدم تنظیم کے کارکن کی بازیابی کیلئے دائر درخواست مسترد
لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ میں کالعدم ٹی ایل پی گجرات کے کارکن کی بازیابی کیلئے درخواست غیر ضروری قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی گئی۔
چیف جسٹس عالیہ نیلم نے نذیر احمد کی درخواست پر سماعت کی، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ میرے بیٹے عمر شہزاد کو گجرات میں 14 دن کیلئے نظربند کیا گیا لیکن نظربندی ختم ہوئے 2 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکالیکن جیل حکام نے پھر بھی غیر قانونی قید کر رکھاہے ، عدالت بازیابی کے احکامات جاری کرے ۔ اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل پنجاب وقاص عمر سیال نے بتایا کہ درخواست گزار کے بیٹے عمر شہزاد کے خلاف مقدمہ درج ہے اور وہ ریمانڈ پر ہے ۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کردی۔