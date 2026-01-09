سپر ٹیکس کیس:آج پھرسماعت، کمپنیوں کے وکیل اپنے دلائل مکمل کرینگے
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) وفاقی آئینی عدالت میں سپر ٹیکس سے متعلق مختلف درخواستوں پر سماعت (آج) جمعہ 9جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔
چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی، مختلف ٹیکس پیئر کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل جاری رکھے ، وہ آئندہ سماعت پر اپنے دلائل مکمل کریں گے ۔ وکیل نے کہا حکومت نے ٹیکس وصولی جاری رکھنے کیلئے محض ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جبکہ سیکشن 4 سی اور 4 بی میں انکم کی تعریف تبدیل کر دی گئی، ان دونوں سیکشنز کے تحت آمدن میں اخراجات اور نقصانات شامل کرنے کی اجازت تک نہ دی گئی جو قانون کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔