صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گریجویٹ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کیلئے ہاؤس جاب لازمی قرار

  • پاکستان
گریجویٹ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کیلئے ہاؤس جاب لازمی قرار

ایک سال کی تربیت کے دوران ہیلتھ پروفیشنل کو ہاؤس آفیسر کا نام دیا جائے گا تربیتی ہاؤس جاب میں کامیاب پروفیشنل کو لائسنس جاری کیے جائینگے

اسلام آباد (ایس ایم زمان )الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل نے گریجویٹ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کو لائسنس جاری کرنے کیلئے ڈاکٹرز کی طرز پر ایک سال کی ہاؤس جاب تربیت لازمی قرار دی ہے ، الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ مراسلہ میں لکھا گیا ہے کہ ٹیکنکل کمیٹی کی سفارشات پر مختلف ڈگری پروگرام اور لائسنس جاری کرنے کیلئے 6ماہ سے سال کی ہاؤس جاب لازمی ہو گی، الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے مطابق مختلف شعبوں کے ہیلتھ پروفیشنل کے چار سالہ گریجویٹ ڈگری پروگرام کے لیے 6 ماہ کی اور 5سال کے گریجویٹ ڈگری پروگرام کے لیے ایک سال کی ہاؤس جاب لازمی ہو گی، کونسل کے مطابق تربیت کے دوران ہیلتھ پروفیشنل کو ہاؤس آفیسر کا نام دیا جائے گا، الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کے مراسلہ کے مطابق لازمی تربیتی ہاؤس جاب میں کامیاب ہونے والے پروفیشنل کو لائسنس جاری کیے جائیں گے ، الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل نے تمام متعلقہ تعلیمی اداروں کو ہدایت دی ہے وہ گریجویٹ ڈگری پروگرام میں تبدیلی لائیں اور ہسپتالوں میں6ماہ سے سال کا تربیتی کورس مکمل کروانے کے لیے اقدامات کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کی 500فیصد ٹیرف کی دھمکی،بھارتی سٹاک مارکیٹ کریش:امریکی سینیٹ،صدارتی جنگی اختیارات محدود کرنیکا بل

بھارت کا سرکاری ٹھیکو ں میں چینی کمپنیوں پر پابندی ختم کرنیکا فیصلہ

یمنی جنوبی عبوری کونسل کے سربراہ عید روس الزبیدی ابو ظہبی فرار

غزہ :جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے ، 5بچوں سمیت 9 شہید

بونڈائی بیچ حملہ:آسٹریلوی وزیر اعظم کارائل انکوائری کمیشن قائم کرنیکاا اعلان

یوکرین پر روسی حملے ،10لاکھ افراد پانی و بجلی سے محروم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak