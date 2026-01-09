بڑھتی خودکشیوں کے پیش نظر طلبہ کا خیال رکھا جائے :اویس ر ؤف
سوشل میڈیا کے استعمال میں سینس آف فیکٹس کا خیال رکھا جائے :یونیورسٹی چیئرمین نیشنل پالیسی بنانے کی ضرورت : ڈاکٹر علی ہاشمی ، ’’دنیا مہر بخاری کے ساتھ‘‘
لاہور (دنیا نیوز )لاہور کی نجی یونیورسٹی کے چیئر مین اویس ر ؤف نے کہا ہے کہ معاشرے میں بڑھتے خود کشی کے واقعات تقاضا کرتے ہیں کہ طلبہ کا خیال رکھا جائے ، ان سے قریبی تعلق رکھا جائے ،اب ہونے والے واقعہ میں طالبہ کا گھریلو مسئلہ تھا ،خاندانی شادی میں رکاوٹ اس کا سبب بنی ، بچی نے ریکور کرلیا ، امید ہے جلد یونیورسٹی جوائن کر لے گی ، ریاست ، ملک اور خاندان کو مل کر ایسے واقعات کو روکنا ہے۔
دنیا نیوز کے پروگرام ’’دنیا مہر بخاری کے ساتھ‘‘میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں سینس آف فیکٹس کا خاص خیال رکھا جائے ،سنی سنائی بات پر بچوں کو اعتبار کرنے سے روکا جانا چاہیے۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ماہر نفسیات ڈاکٹر علی ہاشمی نے کہا کہ ہمارے معاشر ے میں دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے آگاہی کا بندوبست نہیں، خود کشی جیسے مرض کو اگر قانون کے تحت لایا جائے تو لوگ اسے چھپاتے ہیں۔
ذہنی بیماریاں خود کشی کی زیادہ تر وجہ بنتی ہیں ،ا س کیلئے نیشنل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے ، ہمارے ملک میں بے روز گاری ، غریبی ، لاتعلقی بڑی وجوہات ہیں ، سوشل میڈیا کا استعمال کم کرنا بہت ضروری ہے ،انہوں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی ایک اہم تبدیلی سے گزر رہی ہے ، اس پر دھیان اسی وقت دینا بہت ضروری ہیں ورنہ حالات کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں ۔