ہوٹل پر قبضہ، مقدمہ درج

  • پاکستان
راولپنڈی(خبر نگار) بھائیوں کے ہوٹل پر قبضہ کرنے کے الزام میں تھانہ کینٹ پولیس نے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سمیت 13 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

پولیس نے سردار تنویر الیاس کے خلاف راجہ شہزاد سلطان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔متن مقدمہ کے مطابق سردار تنویر الیاس کے سپروائزر نے مسلح افراد کے ہمراہ سردار یاسر الیاس کے ہوٹل پر قبضہ کیا، مسلح افراد کی جانب سے عملے کو زدوکوب کیا گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، مسلح افراد کے ہمراہ سپروائزر نے کہا ہوٹل سردار تنویر الیاس کا ہے اسے خالی کرو،آدم جی روڈ پر الشمس ہوٹل سردار یاسر الیاس اور سردار راشد الیاس کی جائیداد ہے ، سردار تنویر الیاس کے سپروائزر اکرام الحق نے سکیورٹی گارڈ کو حبس بے جا میں رکھا، سردار تنویر الیاس کے کارندوں نے اسلحہ کے زور پر ہوٹل پر قبضہ کرلیا ہے ، تھانہ کینٹ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کردیں۔

