تعزیت کیلئے جامعہ اشرفیہ گئے

  • پاکستان
لاہور(سپیشل رپور ٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان گزشتہ روز جامعہ اشرفیہ گئے جہاں اُنہوں نے مہتمم دارالعلوم جامعہ اشرفیہ مولانا فضل الرحیم مرحوم کی وفات پر ان کے بیٹے حافظ اسعد عبید سے اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔

اس موقع پر مشیر وزیر اعظم علامہ طاہر اشرفی بھی موجود تھے ۔گورنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا مولانا فضل الرحیم مرحوم اتحاد امت مسلمہ کے بہت بڑے داعی تھے ۔بعدازاں گورنر پنجاب برزل میں برفانی تودے تلے دب کر شہید ہونے والے کیپٹن ا صمد کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے والد سے اظہار تعزیت کیا۔ گورنر نے سابق ممبر اسمبلی اوررہنما پیپلز پارٹی ڈاکٹر ضیا اللہ بنگش کی وفات پر ان کے بیٹوں سے بھی اظہارتعزیت کیا۔

