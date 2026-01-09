صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان، کشمیر ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم

راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)وفاقی وزیر امور کشمیر، گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان اور کشمیر دونوں ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں۔

 مسلم لیگ (ن)میں شمولیت کی وجہ ماضی میں قائد نواز شریف اور ان کی خدمت کا سفر ہے ، چودھری عبدالرزاق اور ان کی ٹیم کی شمولیت کے بعد سماہنی میں مسلم لیگ (ن)ایک ناقابل تسخیر قوت بن گئی ہے ، جب بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا تو کشمیریوں کا جذبہ اور ولولہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ۔ جمعرات کو مسلم لیگ (ن )آزاد جموں و کشمیر کی شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں ہماری افواج نے ایک تاریخ رقم کی، تینوں مسلح افواج کے باعث پاکستان کی عزت اور وقار بلند ہوا ، بھارت ظلم و ستم کے باوجودکشمیر ی عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکا ، کشمیر کا مقدمہ جب تک حل نہیں ہوتا کشمیری امنگوں کے مطابق ہم لڑتے رہیں گے ، ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو زیادہ سے زیادہ ملے ۔ وزیر اعظم شہباز شریف پورے کشمیر میں دانش سکول بنانا چاہتے ہیں ۔ 2 سکولوں کا افتتاح کر دیا گیا ہے ، نیلم میں بھی اس کا آغاز کریں گے۔

