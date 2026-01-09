صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیجیٹل ادائیگیوں میں توازن پالیسی پر گامزن

  • پاکستان
اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیر خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان مالی شمولیت اور جدید مالی ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیشرفت کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور جدت، مالی استحکام اور ضابطہ جاتی نگرانی کے درمیان توازن برقرار رکھنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔

انہوں نے یہ بات جمعرات کو گلوبل پے منٹ نیٹ ورک ویزا کے وفد سے ملاقات کے دوران کہی جس کی قیادت ویزا کے علاقائی صدر طارق محمود کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے بہتر ہوتے معاشی اشاریوں، آئی ایم ایف پروگرام کے تحت جاری اصلاحات اور عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے مثبت توثیق سے وفد کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں پاکستان میں ڈیجیٹل تبدیلی کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا جس میں ادائیگیوں کے نظام، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے اور حکومتی ادائیگیوں کی ڈیجیٹائزیشن پر خصوصی توجہ دی گئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن حکومت کی ترجیح ہے اور وزیراعظم خود اس عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ویزا کے وفد نے معاشی استحکام کے باعث اعتماد میں اضافے ، ڈیجیٹل ادائیگیوں، مالی شمولیت اور جدت کے فروغ میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ فریقین نے حکومتی ادائیگیوں کی ڈیجیٹائزیشن، مالی شمولیت اور تکنیکی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔

