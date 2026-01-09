صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ:قصوربار کے امیدواروں کی ڈگریوں کامعاملہ پنجاب بار کو ارسال

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے قصور بار کے امیدواروں کی ڈگریوں کی تصدیق کیلئے درخواست پنجاب بار کونسل کو بھجواتے ہوئے درخواست گزار کو سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔

ہائیکورٹ کے جسٹس ملک اویس خالد نے چودھری فیاض الرحمن کی درخواست پر سماعت کی۔درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار قصور بارکا الیکشن لڑ رہا ہے ،چیئرمین الیکشن بورڈ نے دوسرے امیدواروں کی تعلیمی اسناد چیک کرانے کے مطالبے پر میرا نام امیدواروں کی لسٹ میں شامل نہیں کیا،عدالت درخواست گزار کا نام لسٹ میں ڈالنے اورتمام امیدواروں کی الیکشن سے قبل ڈگریوں کی تصدیق کا حکم دے ۔ چیئرمین ایگزیکٹو پنجاب بار ذبیح اللہ ناگرہ نے عدالت سے استدعا کی کہ معاملہ چیئرمین پنجاب بار کو فیصلہ کرنے کیلئے بھجوا دیں جس پر عدالت نے درخواست پنجاب بار کونسل کو بھجوا دی۔

