دھند جاری: مختلف شہروں میں حادثات، 5 افراد جاں بحق، 22 زخمی
پتوکی میں2 کار سواروں ،رحیم یار خان میں راہگیر بچی ،ایک موٹرسائیکل سوار نے دم توڑا،زخمی ہسپتال منتقل کوئٹہ میں درجہ حرارت منفی 4ریکارڈ ، ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک،کہیں شدید سرد رہنے کا امکان
اسلام آباد ،لاہور،پتوکی،رحیم یار خان (اپنے رپورٹرسے ،نیوز ایجنسیاں )مختلف شہروں میں گزشتہ روز بھی شدید دھند ،اس دوران ٹریفک حادثات میں 5افراد جاں بحق ، 22 زخمی ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق پتوکی میں دھند کے باعث ہلہ روڈ شیخم گاؤں کے قریب تیز رفتار کار مخالف سمت سے آنیوالی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی جس کے نتیجہ میں کار سوار 18 سالہ علی رضا اور 22 سالہ ارسلان دم توڑ گئے جبکہ 30 سالہ عثمان اور 30 سالہ عبد الغفار کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ پروآ کی حدود میں گنے سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے پنجاب کا رہائشی نوجوان ،رحیم یارخان میں قومی شاہراہ پر موضع رم کا رہائشی 58سالہ رسول بخش،تیز رفتار ٹرک تلے آکر دینوں شاہ کی رہائشی10سالہ بچی سعدیہ جاں بحق ہو گئی ۔ دوسری طرف فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں کباڑی چوک کے مقام پر آئل ٹینکر سے تصادم کے بعد مسافر بس الٹ گئی جس کے نتیجہ میں 3خواتین سمیت 17 افراد زخمی ہوگئے ، 5شدید زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔
ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے د وران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک ، بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا اورماڑہ اور پسنی میں ہلکی بارش ہوئی تاہم پنجاب، زیریں خیبر پختونحوا اور بالائی سندھ کے بیشتر اضلاع میں دھند چھائی رہی ، خطہ ٔپوٹھوہار اور کشمیر میں چند مقامات پر کہرا پڑاجبکہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں درجہ حرارت منفی 4، قلات منفی 7، زیارت منفی 9 ، ژوب منفی 2 ،چمن میں منفی 1ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔دریں اثناء بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم سرد اور خشک ، پہاڑی علاقوں میں شدید سرد ، میدانی علاقوں میں دھند چھا ئے رہنے کا امکان ہے ۔