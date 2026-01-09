کرپشن :ایف آئی اے کے 19 افسروں اور اہلکاروں کو سزائیں
2سب انسپکٹر کانسٹیبل اور ٹیکنیکل اسسٹنٹ عنایت اللہ کو نوکری سے برخاست کر دیا 2 انسپکٹر وں کے پے سکیل میں تنزلی ، سب انسپکٹر کی ترقی دیگر کی انکریمنٹ روک دی
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)کرپشن، اختیارات سے تجاوز اور غفلت میں ملوث ایف آئی اے کے 19 افسروں اور اہلکاروں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ایف آئی اے کے مطابق انسپکٹر ماریہ نیاز، سب انسپکٹر کاشف ریاض اعوان، سب انسپکٹر تصدق حسین اور احمد وقار کو ملازمت سے برطرف کردیا گیا۔ اسی طرح کانسٹیبل آصف اللہ دتہ اور ٹیکنیکل اسسٹنٹ عنایت اللہ کو بھی نوکری سے برخاست کردیا گیا۔
محکمہ جاتی کارروائی کے دوران انسپکٹر محمد ارسلان مسعود خان اور انسپکٹر ادریس خان کو پے سکیل میں تنزلی کی سزا دی گئی، جبکہ سب انسپکٹر سہیل احمد کو دفتری امور میں کوتاہی پر ایک سال کے لیے ترقی روکنے کی سزا سنائی گئی۔ایف آئی اے کے مطابق سب انسپکٹر شازمہ شبیر، شابانہ شمشیر، عمر فاروق اور اے ایس آئی فرحان ،کانسٹیبل محمد شاکر، محمد آصف، محمد زاہد اقبال، مدثر سعید اور عدیل احمد کے بھی انکریمنٹ روکے گئے ہیں۔