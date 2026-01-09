احتجاج کیس :علیمہ خان کیلئے سٹیٹ کونسل مقرر کرنے کی درخواست
راولپنڈی(احمد بھٹی)انسداد دہشت گردی عدالت میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے میں استغاثہ نے علیمہ خان کی مسلسل غیر حاضری پر سٹیٹ کونسل مقرر کرنے کی درخواست دائر کردی۔
علیمہ خان کی ایک روزہ حاضری معافی کی استدعا منظور کر لی گئی۔ تھانہ صادق آباد کے نومبر احتجاج کیس کی سماعت جج امجد علی شاہ نے کی تو وکیل صفائی فیصل ملک نے علیمہ خان کی حاضری معافی کی درخواست دیدی ۔سپیشل پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا میں نے علیمہ خان کے لئے سرکاری وکیل سٹیٹ کونسل مقرر کرنے کی درخواست دیدی جس پر عدالت نے علیمہ خان کے وکلاء کو نوٹس جاری کردیا۔عدالت نے علیمہ خان کے وکلاء کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کردی۔وکیل صفائی نے عدالت کو کل علیمہ خان کی حاضری کی یقین دہانی کرادی۔ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناصر جاوید رانا کی عدالت میں زیر سماعت پی ٹی آئی کی 26 نومبراحتجاج میں مبینہ ہلاکتوں اور زخمیوں سے متعلق پرائیویٹ شکایت میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے ایک بار پھر بیان ریکارڈ نہ کرایا جاسکا۔عدالت نے کیس کی سماعت 7 اپریل تک ملتوی کردی۔