صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گنڈاپور کے خلاف دو مقدمات میں اشتہاری کارروائی شروع کرنے کا حکم

  • پاکستان
گنڈاپور کے خلاف دو مقدمات میں اشتہاری کارروائی شروع کرنے کا حکم

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کی عدالت نے سابق وزیر اعلی ٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے خلاف دو مقدمات میں اشتہاری کارروائی کا آغاز کرنے کا حکم دے دیا۔

عدالت نے علی امین گنڈاپور کی مسلسل غیر حاضری کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے خلاف اخبارات میں اشتہارات شائع کرنے اور مختلف نمایاں مقامات پر نوٹسز آویزاں کرنے کی ہدایت جاری کی۔ عدالتی حکم کے مطابق علی امین گنڈاپور متعدد بار طلبی کے باوجود عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے ، جس کے باعث یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بگ بیش لیگ:بابراعظم کی مشکلات برقرار،ایک بار پھر ناکام

آسٹریلیا نے انگلینڈ کو سڈنی ٹیسٹ ہرا کر ایشز سیریز جیت لی

عثمان خواجہ رقت آمیز مناظر کیساتھ کرکٹ سے رخصت

انگلش ٹیم میں مغرور رجیم کا خاتمہ ضروری:جیفری بائیکاٹ

پاکستان اور سری لنکا کا دوسرا ٹی ٹونٹی آج کھیلا جائے گا

آسٹریلین اوپن،سبالینکا نے نئی رنگین کٹ کی رونمائی کر دی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak