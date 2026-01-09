صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل آفریدی آج کراچی پہنچیں گے ، احتجاج کا شیڈول جاری

  • پاکستان
سہیل آفریدی آج کراچی پہنچیں گے ، احتجاج کا شیڈول جاری

پشاور ، کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک ،سٹاف رپورٹر)خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی آج تین روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے ، جس کے بعد وہ کراچی اور حیدرآباد میں سٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں گے۔

پی ٹی آئی کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری خیبرپختونخوا اکرام کھٹانہ نے بتایا کہ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی آج کراچی پہنچنے پر مصروف دن گزاریں گے ، وہ کراچی پریس کلب جائیں گے جہاں وکلا، میڈیا اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے ۔انہوں نے کہا 10جنوری کو کراچی تا حیدرآباد ریلی، بار ایسوسی ایشنز، پریس کلبز اور اسٹیک ہولڈرز سے خطاب بھی وزیراعلیٰ کے شیڈول میں شامل ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ سہیل آفریدی مزار قائد پر حاضری دیں گے ، یوتھ ونگ موبلائزیشن اور میڈیا انٹریکشن بھی کیا جائے گا اور سندھ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔پی ٹی آئی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات نے بتایا کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی مختلف اضلاع میں سٹریٹ موومنٹ کی قیادت کریں گے اور اس دوران وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کریں گے۔

