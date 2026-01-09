صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقدمات دائر کرنے سے قبل بائیو میٹرک لازمی ،نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
مقدمات دائر کرنے سے قبل بائیو میٹرک لازمی ،نوٹیفکیشن جاری

لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کے جعلی مقدمات کی روک تھام کیلئے منصوبہ پر عملدرآمد شروع ہو گیا،ضلعی عدالتوں میں کیسز دائرگی کے وقت بائیو میٹرک تصدیق لازمی قرار دینے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔

پنجاب میں جعلی مقدمات کی روک تھام کیلئے چیف جسٹس کے احکامات پر پراجیکٹ کو حتمی شکل دیدی گئی، لاہور ہائیکورٹ سمیت پنجاب بھر کی ضلعی عدالتوں میں مقدمات دائر کرنے سے قبل بائیو میٹرک لازم قرار دے دی گئی۔ درخواست گزار، ضمانتی بانڈ جمع کرانے والوں اور بیانات دینے والوں پر بھی بائیو میٹرک لاگو ہو گی ،بائیو میٹرک تصدیق کا اطلاق 20 جنوری 2026 ئسے ہوگا،بائیو میٹرک کرانے کے اقدام کا مقصد نقالوں کی روک تھام اور عدالتی شفافیت یقینی بنانا ہے ،ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہائیکورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، نوٹیفکیشن کی نقول صوبہ بھر کے سیشن ججز سمیت دیگر کو بھجوا دی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:پرافٹ ٹیکنگ سے ریکارڈتیزی کا زور ٹوٹ گیا

ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان ،تولہ سونا 600روپے سستا

تعمیرات وکان کنی کی مشینری کی در آمدات میں 59فیصداضافہ

کھاد فیکٹریوں کو قدرتی گیس کی فراہمی باضابطہ منظور

گیس ٹیرف منجمد کرنے کافیصلہ مایوس کن ،کراچی چیمبر

معاشی استحکام مسلح افواج کی مرہونِ منت ہے ،وفاقی چیمبر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak