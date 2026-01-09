ایمان مزاری ٹویٹ کیس، ایک بار ملزمان پیش نہ ہوئے تو جرح کا حق ختم :سیشن جج
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے ایمان مزاری اور ہادی علی کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس میں ملزمان کی عدم پیشی پر سماعت ملتوی کردی۔
دوران سماعت پراسیکیوٹر اورگواہ عدالت میں پیش ہوئے ، جج افضل مجوکہ نے کہا اگر ایک بار ملزمان پیش نہ ہوئے تو جرح کا حق ختم ہوجائے گا، عدالت نے سماعت میں وقفہ کردیا، پھر سماعت پر بھی ملزمان پیش نہ ہونے پر سماعت میں وقفہ کیاگیا،تیسری بار سماعت پر ملزمان پیش نہ ہونے پر سماعت آج تک ملتوی کردی گئی۔