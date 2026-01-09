صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے میں 18 ڈیپوٹیشن افسر اہم عہدوں پر تعینات، اضافی چارج، دہری مراعات

  • پاکستان
سی ڈی اے میں 18 ڈیپوٹیشن افسر اہم عہدوں پر تعینات، اضافی چارج، دہری مراعات

ڈی جی انوائرمنٹ، ڈائریکٹر ڈسپلن ، ریونیو ، پارکس، اسٹیٹ، ایچ آر ڈی تھری ،ٹو اور سینی ٹیشن ڈائریکٹر زبھی ڈیپوٹیشن پرتعینات ڈپٹی ڈی جی انوائرمنٹ اورریسورس، ڈپٹی فنانشل ایڈوائزر اور پی ایس او ٹو چیئرمین سی ڈی اے بھی دیگراداروں سے لگائے گئے گریڈ 18کی دو خواتین افسران کیلئے گریڈ 20کی مراعات ،ضلعی انتظامیہ کے 2ڈیپوٹیشن افسربھی دہری مراعات لے رہے

اسلام آباد(یاسرملک)وفاقی ترقیاتی ادارے میں ڈیپوٹیشن پر آئے 18افسران اہم عہدوں پر براجمان ، گریڈ 18اور 19کے ان افسران میں بیشتر اضافی عہدوں کا چارج بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ افسران بیک وقت ایک سے زائد گاڑیوں سمیت مختلف مراعات بھی لے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس وقت سی ڈی اے میں گریڈ 18 کے 16 اور گریڈ 19 کے 2 افسران ڈیپوٹیشن پر انتہائی اہم عہدے سنبھالے ہوئے ہیں۔

گریڈ 19 کے ڈیپوٹیشن افسران میں سے ایک ڈائریکٹر ڈسپلن اور ایک ڈائریکٹر ریونیو کے عہدے پر تعینات ہیں، دیگر ڈیپوٹیشن افسران ڈی جی انوائرمنٹ، ڈائریکٹر پارکس، ڈائریکٹر اسٹیٹ، ڈائریکٹر ایچ آر ڈی تھری، ٹو اور ڈائریکٹر سینی ٹیشن کے عہدے پرتعینات ہیں۔ ڈپٹی ڈی جی انوائرمنٹ، ڈپٹی ڈی جی ریسورس، ڈپٹی فنانشل ایڈوائزر اور پی ایس او ٹو چیئرمین سی ڈی اے بھی ڈیپوٹیشن پر ہیں۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ گریڈ 18 کی ڈیپوٹیشن پر تعینات دو خواتین افسران کو گریڈ 20 کی مراعات حاصل ہیں جبکہ تین، تین گاڑیاں بھی ان کے استعمال میں ہیں، انہی میں سے ایک خاتون افسر بیک وقت ایڈمن، ڈپٹی ڈی جی اور ڈی جی کے عہدے سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے 2 افسران بھی سی ڈی اے میں ڈیپوٹیشن پر دہری مراعات لے رہے ہیں۔

ذرائع نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ سی ڈی اے میں براہ راست بھرتی ہونے والے گریڈ 19 اور 20 کے افسران گریڈ 18 میں ڈیپوٹیشن پر آئے افسران کے ماتحت فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ادھر سی ڈی اے کا موقف ہے کہ ڈیپوٹیشن پر 3 سال کیلئے افسران آتے ہیں اور مزید 2 سال کی ایکسٹینشن لے لیتے ہیں، اضافی کام انہی افسران کو تفویض کیا جاتا ہے جو ٹاسک مکمل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:پرافٹ ٹیکنگ سے ریکارڈتیزی کا زور ٹوٹ گیا

ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان ،تولہ سونا 600روپے سستا

تعمیرات وکان کنی کی مشینری کی در آمدات میں 59فیصداضافہ

کھاد فیکٹریوں کو قدرتی گیس کی فراہمی باضابطہ منظور

گیس ٹیرف منجمد کرنے کافیصلہ مایوس کن ،کراچی چیمبر

معاشی استحکام مسلح افواج کی مرہونِ منت ہے ،وفاقی چیمبر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak