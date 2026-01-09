پاکستان سمیت 23 اسلامی ممالک کی اسرائیلی اہلکار کے صومالی لینڈ دورے کی مذمت
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان سمیت 23 اسلامی ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) نے اسرائیلی اہلکار کے صومالی لینڈ کے غیر قانونی دورے کی شدید مذمت کی ہے۔
دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ 6 جنوری کو ہونے والا یہ دورہ صومالیہ کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہے ۔ اسلامی ممالک نے صومالیہ کی وفاقی جمہوریہ کی خودمختاری، اتحاد اور سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے ۔ بیان میں علیحدگی پسند ایجنڈے کو خطے کے لیے خطرناک قرار دیا گیا۔مشترکہ بیان پاکستان، الجزائر، بنگلہ دیش، کوموروس، جبوتی، مصر، گیمبیا، انڈونیشیا، ایران، اردن، کویت، لیبیا ، مالدیپ، نائیجیریا، عمان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، ترکیہ، یمن اور او آئی سی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔