پی آئی اے کا لاہور سے بھی لندن فلائٹس شروع کرنیکا اعلان
لاہور (نیوز رپورٹر،دنیا نیوز )پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (پی آئی اے) نے اسلام آباد کے بعد لاہور سے بھی لندن فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔
ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلی پرواز پی کے 757لاہور سے 30 مارچ کو لندن روانہ ہوگی۔ان پروازوں کی شروعات کے بعد برطانیہ کیلئے پی آئی اے کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 7 ہو جائے گی، ان میں بتدریج اضافہ کیا جائیگا۔واضح رہے کہ چھ سال کے وقفے کے بعد پروازوں کا آغاز کیا جارہا ہے ، پابندی سے قبل پی آئی اے پاکستان سے لندن کیلئے ہفتہ وار 10 پروازیں چلا رہی تھی۔ پی آئی اے پہلے ہی اسلام آباد سے لندن کیلئے ہفتہ وار تین پروازوں کے آغاز کا اعلان کر چکی ہے ، اسلام آباد سے لندن کی پروازیں 29 مارچ سے شروع ہوں گی ،یہ پروازیں ہیتھرو ایئر پورٹ کے ٹرمینل 4 پر لینڈ کریں گی۔