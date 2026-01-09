صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی اے کا لاہور سے بھی لندن فلائٹس شروع کرنیکا اعلان

لاہور (نیوز رپورٹر،دنیا نیوز )پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (پی آئی اے) نے اسلام آباد کے بعد لاہور سے بھی لندن فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔

ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلی پرواز پی کے 757لاہور سے 30 مارچ کو لندن روانہ ہوگی۔ان پروازوں کی شروعات کے بعد برطانیہ کیلئے پی آئی اے کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 7 ہو جائے گی، ان میں بتدریج اضافہ کیا جائیگا۔واضح رہے کہ چھ سال کے وقفے کے بعد پروازوں کا آغاز کیا جارہا ہے ، پابندی سے قبل پی آئی اے پاکستان سے لندن کیلئے ہفتہ وار 10 پروازیں چلا رہی تھی۔ پی آئی اے پہلے ہی اسلام آباد سے لندن کیلئے ہفتہ وار تین پروازوں کے آغاز کا اعلان کر چکی ہے ، اسلام آباد سے لندن کی پروازیں 29 مارچ سے شروع ہوں گی ،یہ پروازیں ہیتھرو ایئر پورٹ کے ٹرمینل 4 پر لینڈ کریں گی۔

