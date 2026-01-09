صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھیٹرز میں ایس او پیز پر عملدرآمدکیلئے سخت اقدامات کا فیصلہ

  • پاکستان
تھیٹرز میں ایس او پیز پر عملدرآمدکیلئے سخت اقدامات کا فیصلہ

خلاف ورزیوں پر نئی پالیسی نافذ،صرف مشترکہ رپورٹ قابلِ قبول نہیں ہوگی اداکاروں اور تھیٹر انتظامیہ کو براہِ راست نوٹس جاری کرنا پالیسی کے خلاف ہوگا

لاہور(دی رپورٹر )لاہور کے تھیٹرز میں ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے ضلعی انتظامیہ نے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا ۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور نے پنجاب کونسل آف دی آرٹس کو ایک اہم مراسلہ ارسال کر دیا ہے ، جس میں تھیٹرز میں خلاف ورزیوں کے خلاف نئی پالیسی پر فوری عملدرآمد کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مراسلے کے مطابق تھیٹرز میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کی صورت میں اب صرف مشترکہ رپورٹ کو قابلِ قبول قرار نہیں دیا جائے گا۔

نئی پالیسی کے تحت سنسر ریہرسل پینل اور مانیٹرنگ ٹیم کی مشترکہ رپورٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے ، بغیر باقاعدہ رپورٹ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکے گی ،اداکاروں اور تھیٹر انتظامیہ کو براہِ راست نوٹس جاری کرنا پالیسی کے خلاف ہوگا۔ خلاف ورزی کی مکمل رپورٹ مرتب کر کے ڈی سی آفس لاہور کو بھجوانا لازم قرار دیا گیا ہے جس کے بعد ہی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تھیٹر انڈسٹری میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر اب شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کی ہدایات پر فوری اور مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:پرافٹ ٹیکنگ سے ریکارڈتیزی کا زور ٹوٹ گیا

ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان ،تولہ سونا 600روپے سستا

تعمیرات وکان کنی کی مشینری کی در آمدات میں 59فیصداضافہ

کھاد فیکٹریوں کو قدرتی گیس کی فراہمی باضابطہ منظور

گیس ٹیرف منجمد کرنے کافیصلہ مایوس کن ،کراچی چیمبر

معاشی استحکام مسلح افواج کی مرہونِ منت ہے ،وفاقی چیمبر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak