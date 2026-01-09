تھیٹرز میں ایس او پیز پر عملدرآمدکیلئے سخت اقدامات کا فیصلہ
خلاف ورزیوں پر نئی پالیسی نافذ،صرف مشترکہ رپورٹ قابلِ قبول نہیں ہوگی اداکاروں اور تھیٹر انتظامیہ کو براہِ راست نوٹس جاری کرنا پالیسی کے خلاف ہوگا
لاہور(دی رپورٹر )لاہور کے تھیٹرز میں ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے ضلعی انتظامیہ نے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا ۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور نے پنجاب کونسل آف دی آرٹس کو ایک اہم مراسلہ ارسال کر دیا ہے ، جس میں تھیٹرز میں خلاف ورزیوں کے خلاف نئی پالیسی پر فوری عملدرآمد کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مراسلے کے مطابق تھیٹرز میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کی صورت میں اب صرف مشترکہ رپورٹ کو قابلِ قبول قرار نہیں دیا جائے گا۔
نئی پالیسی کے تحت سنسر ریہرسل پینل اور مانیٹرنگ ٹیم کی مشترکہ رپورٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے ، بغیر باقاعدہ رپورٹ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکے گی ،اداکاروں اور تھیٹر انتظامیہ کو براہِ راست نوٹس جاری کرنا پالیسی کے خلاف ہوگا۔ خلاف ورزی کی مکمل رپورٹ مرتب کر کے ڈی سی آفس لاہور کو بھجوانا لازم قرار دیا گیا ہے جس کے بعد ہی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تھیٹر انڈسٹری میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر اب شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کی ہدایات پر فوری اور مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔