صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عارف حبیب کنسورشیم کا اجلاس ، پی آئی اے کو پھر سے بہترین ایئر لائن بنانے پر اتفاق

  • پاکستان
عارف حبیب کنسورشیم کا اجلاس ، پی آئی اے کو پھر سے بہترین ایئر لائن بنانے پر اتفاق

کراچی (آئی این پی )پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی خریداری کے بعد قومی ایئر لائن کی بحالی اور ری سٹرکچرنگ کے حوالے سے عارف حبیب کنسورشیم کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔

 جس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے پی آئی اے کو دوبارہ سے ملک کی بہترین اور منافع بخش ایئر لائن بنانے پر مکمل اتفاق کیا۔اجلاس میں فوجی فاؤنڈیشن، عارف حبیب گروپ، لیک سٹی ہولڈنگز، سٹی سکول گروپ، فاطمہ گروپ اور پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پی آئی اے کی ری سٹرکچرنگ کو ترجیحی بنیادوں پر آگے بڑھانے ، اخراجات میں کمی، آپریشنل بہتری اور سروس کو عالمی معیار کے مطابق ڈھالنے پر زور دیا گیا ۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پی آئی اے کو سیاسی مداخلت سے پاک، پیشہ ورانہ بنیادوں پر چلایا جائے گا اور فیصلے خالصتا ً کاروباری اصولوں کے مطابق کیے جائیں گے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

2020زندگی کا نہایت مشکل اور آزمائش کا دور تھا:ریا چکرورتی

میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکار مسلسل نظر انداز:حمیرہ چنا

بنگلادیشی گلوکار کی شادی 1سال بھی نہ چل سکی، علیحدگی ہوگئی

اہلیہ سے سوشل نیٹ ورک پر محبت ہوئی :کامران جیلانی

تھیٹر ڈراموں میں پیش کیے جانیوالے 106پنجابی گانوں پرپابندی

بھارتی اداکار کمل ہاسن کا شخصی حقوق کے تحفظ کیلئے ہائیکورٹ سے رجوع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak