کے پی ٹی سے پپری تک ریلوے لائن بحالی کے منصوبے کا آغاز
پورٹ ٹرسٹ سے مارشلنگ یارڈ پِپری تک ڈیڈیکیٹڈ فریٹ لائن چار ماہ میں بحال ہوگی تکمیل سے کراچی بندرگاہوں پر دبائو، ترسیل لاگت، وقت،ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئیگی
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)پاکستان کے اہم تاریخی منصوبے ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور اور ملٹی ماڈل لاجسٹکس پارک پِپری کی تعمیر کا باضابطہ آغاز ہوگیا۔افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور ڈی پی ورلڈ گروپ کے چیئرمین اور سی ای او سلطان احمد بن سولیم نے شرکت کی۔ تقریب میں نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن (این ایل سی)، ڈی پی ورلڈ، پاکستان ریلوے، بندرگاہوں کے حکام بھی موجود تھے۔
کراچی پورٹ ٹرسٹ سے مارشلنگ یارڈ پِپری تک 52 کلومیٹر ڈیڈیکیٹڈ فریٹ ریلوے لائن چار ماہ میں بحال ہوگی، پِپری میں جدید ملٹی ماڈل لاجسٹکس پارک، ریل، سڑک اور بندرگاہی سہولیات ایک مرکز میں دستیاب ہوں گے ، منصوبہ کی تکمیل سے کراچی کی بندرگاہوں پر دبا ئو، ترسیل کی لاگت، وقت اور ماحولیاتی آلودگی میں واضح کمی آئے گی۔اس اہم راہداری منصوبہ سے درآمدات اور برآمدات کی چین، وسطی ایشیا اور دیگر علاقائی ممالک تک ترسیل سستی، تیز اور موثر بنائی جائے گی، منصوبہ کی تکمیل کے بعد کراچی بندرگاہ پر آنے والے درآمدی کنٹینرز کو براہِ راست ریل کے ذریعے پِپری منتقل کیا جائے گا۔