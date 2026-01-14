صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اورجاپان میں بچوں کی صحت سہولیات کیلئے گرانٹ کا معاہدہ

  • پاکستان
پاکستان اورجاپان میں بچوں کی صحت سہولیات کیلئے گرانٹ کا معاہدہ

اسلام آباد (دنیا نیوز) حکومت پاکستان اور جاپان کے درمیان بچوں کی صحت کی سہولیات کیلئے گرانٹ معاہدے پر دستخط ہوگئے ۔

ترجمان وزارت اقتصادی امور کے مطابق جاپانی حکومت جنوبی پنجاب میں بچوں کی صحت کی دیکھ بھال کے لئے فنڈز فراہم کرے گی، جاپانی انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی جائیکا 2.91 ارب جاپانی ین یعنی تقریباً 18.62 ملین ڈالر گرانٹ دے گی۔ترجمان اقتصادی امور نے بتایا کہ منصوبے کے تحت چلڈرن ہسپتال اور انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ملتان کو طبی سہولیات کے لحاظ سے اپ گریڈ کیا جائے گا، آئی سی ایچ ملتان ریجن کا سب سے بڑا چائلڈ ٹرشری کیئر ہسپتال ہے اس میں سہولیات کی فراہمی کو مزید موثر بنایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دنیا کی انوکھی جھیل جسے چھونے والا پتھر کا بن جاتا ہے

سیکنڈز میں ناخونوں کا رنگ بدلنے والی اے آئی نیل پالش

سمندر کی گہرائیوںسے600سال پُرانا بحری جہاز دریافت

امریکا میں دنیا کاکے سب سے قد آور کتے کا ورلڈ ریکارڈ

کیا آپ مردہ ہیں؟ چین کی نمبر ون پیڈ ایپ بن گئی

66میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والا کوڑا دان

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak