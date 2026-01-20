چیف جسٹس وکلا کی عدم پیشی پر برہم، صدر سپریم کورٹ بار طلب
اسلام آباد(دنیا نیوز)سپریم کورٹ میں وکلا کی مسلسل عدم پیشی کے باعث چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر سپریم کورٹ بار ہارون الرشید کو طلب کر لیا۔۔۔
عدالت میں وکلا کی غیر حاضری پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا اور ویڈیو لنک کی سہولت کے باوجود کیسز ملتوی کرنے کی درخواستوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ایک طرف جلد سماعت کی درخواستیں دائر کی جاتی ہیں مگر دوسری طرف وکلا پیش نہیں ہوتے ، عدالت میں ویڈیو لنک کی سہولت دستیاب ہونے کے باوجود وکلا اسلام آباد نہیں پہنچتے ۔جسٹس شاہد بلال نے بتایا کہ وکلا کی جانب سے کیسز ملتوی کرنے کی درخواستیں غیر معمولی حد تک بڑھ گئی ہیں، چیف جسٹس نے کہابار کے ذریعے وکلا کو پابند کیا جائے تاکہ عدالت میں حاضری یقینی بنائی جا سکے ۔صدر سپریم کورٹ بار ہارون الرشید نے کہا پیش نہ ہونے والے وکلا پر جرمانہ کیا جائے ، جس پر چیف جسٹس نے سختی سے کہا کہ پہلی دفعہ جرمانہ نہیں کرتے ، لیکن وکلا کو پابند کرنا ضروری ہے تاکہ عدالت کے نظام کو نقصان نہ پہنچے ۔چیف جسٹس نے واضح کیا کہ عدالت میں وکلا کی غیر حاضری سماعت کے عمل اور عدالتی کارروائی کو متاثر کر رہی ہے ، اس لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔