شادی پر سلامی بیوی کی، اچھی زندگی کیلئے واپس نہ لو : جسٹس کیانی
بیوی کو مکا یا تھپڑ مارناہی ٹارچر سمجھا جاتا حالانکہ ذہنی تشددزیادہ تکلیف دہ چیز عورتیں جتنا کمپرومائز کرتی ہیں مرد مقابلے میں 1فیصدبھی نہیں کرتے :ریمارکس
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے خلع کے بعد جہیز کے تنازع سے متعلق کیس میں اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہاکہ ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ اگر بیوی کو مکا یا تھپڑ ماریں گے تو اسی کو ٹارچر سمجھا جاتا ہے ،ذہنی تشدد کو نظر انداز کیا جاتا ہے حالانکہ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے ،عورتیں جتنا کمپرومائز کرتی ہیں مرد انکے مقابلے میں 1 فیصدبھی نہیں کرتے ،اگر عورت سے علیحدگی ہوگئی ہے تو اسکو عزت سے رہنے دیں،شادی کے وقت دی گئی سلامی ہمیشہ بیوی کی ہوتی ہے ،اگر آپ نے بیوی کیساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے تو بیوی سے سلامی مت لیں۔