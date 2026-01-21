علی امین گنڈا پور کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر من اللہ بلوچ کی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف آڈیو لیک کیس میں اشتہاری کارروائی شروع کر دی ۔
عدالت نے علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ۔ گزشتہ روزکیس کی سماعت کے دوران علی امین گنڈا پور کے ساتھ نامزد شریک ملزم عدالت میں پیش ہوئے ، علی امین گنڈا پور کی غیرحاضری کے باعث فرد جرم کی کارروائی موخر کر دی گئی،عدالت نے کیس کی مزید سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی ۔