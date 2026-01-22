سانحہ گل پلازہ :برتنوں کی دکان سے30لاشیں برآمد
لوگوں نے خود کو بچانے کیلئے دکان میں بند کرلیا تھا، ملبہ ہٹانے کا کام روک دیاگیا،جاں بحق افراد کی تعداد 61ہوگئی دکان سے اعضا اور ہڈیاں ملیں،کتنے افراد کی ہیں واضح نہیں:ریسکیواہلکار،ڈی این اے سیمپل میں مشکلات:پولیس سرجن
کراچی (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)گل پلازہ میں جاری ریسکیوآپریشن کے دوران بدھ کوایک ہی دکان سے 30 لاشیں ملیں جس کے بعد سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 61 ہوگئی ہے ۔ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق دکانداروں نے میزنائن فلور پر لوگوں کی موجودگی کی نشاندہی کی تھی، تمام 30 لاشیں ایک کراکری کی دکان سے ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملبہ ہٹانے کا کام روک دیا گیا ہے ، پہلے لاشیں نکالی جارہی ہیں۔تاہم ریسکیو 1122 کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ اس دکان سے مکمل لاشیں نہیں بلکہ انسانی اعضا اور ہڈیاں ملی ہیں اور ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنے افراد کی باقیات ہیں۔اہلکار کے مطابق پولیس سرجن ان باقیات اور ہڈیوں کے فارنزک معائنے کے بعد ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ باقیات کتنے افراد کی ہیں۔بتایا گیا ہے کہ گل پلازہ میں آگ لگنے کے بعد لوگوں نے خود کو بچانے کے لیے دکان میں بند کرلیا تھا، ان افراد کی آخری موبائل لوکیشن بھی اسی جگہ کی آئی تھی۔
دوسری جانب پولیس سرجن ڈاکٹر سمعیہ کاکہنا ہے کہ ہمارے پاس دو دکانوں سے 21 باقیات لائی گئی ہیں،ہم ابھی کنفرم نہیں کرسکتے کہ یہ 21 لاشیں ہی ہیں یا کتنے افراد کی باقیات ہوسکتی ہیں، صبح سے سول اسپتال میں صرف باقیات ہی لائی گئی ہیں،مجموعی طورپر 11 لاشوں کی شناخت ہوچکی ہے ، ڈی این اے سیمپل لے لئے گئے ، 51 لواحقین کے نمونے بھی لئے جا چکے ہیں۔پولیس سرجن کے مطابق ملبے سے اب لاشوں کے بجائے باقیات مل رہی ہیں جن کی حالت انتہائی خراب ہے ، ان باقیات میں ٹوٹی ہوئی انسانی ہڈیاں اور ٹوٹے ہوئے دانت ملے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہونے کے باعث ڈی این اے کے لیے سیمپل بھی نہیں لیے جاسکتے ، ڈی این اے ٹیسٹ نہ ہونے سے باقیات ورثا کے حوالے کرنے میں شدید مشکلات ہیں۔پولیس سرجن نے بتایاکہ سندھ فارنزک ڈی این اے لیب 24 گھنٹے کام کر رہی ہے ، بیشتر لاشیں مکمل نہیں بلکہ ٹکڑوں کی صورت میں موصول ہوئیں اور فریگمنٹری ریمینز سے ڈی این اے حاصل کرنا زیادہ وقت لیتا ہے ۔علاوہ ازیں مزید ایک لاپتہ شہری کے اہل خانہ نے مسنگ پرسنز ڈیسک سے رابطہ کر لیا، 65 سالہ جہانگیر شاہ کے اہل خانہ نے مسنگ پرسنز ڈیسک پر اندراج کروا دیا جس کے بعد لاپتہ شہریوں کی تعداد 86 ہوگئی۔آگ سے متاثرہ گل پلازہ میں سرچ آپریشن جاری ہے ، گراؤنڈ، میزنائن اور فرسٹ فلور کو کلیئر کرا لیا گیا، بلڈنگ کا 40 فیصد سے زائد حصہ گر چکا، بلڈنگ کا باقی ڈھانچہ کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ ہے ۔
ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گل پلازہ میں ریسکیو 1122 کو فائنل سرچ کا حکم دے دیا گیا، فائنل سرچ کے بعد گل پلازہ کی عمارت کومسمار کر دیا جائے گا۔جاوید نبی کھوسو نے کہا کہ عمارت کومسمار کرنے کی ذمہ داری ایس بی سی اے کی ہوگی، ایس بی سی اے کی رپورٹ میں عمارت کو خطرناک اور ناقابل استعمال قرار دیا گیاتھا۔ڈی سی ساؤتھ نے مزید کہا کہ عمارت کے باقی بچ جانے والے حصے کو فائنل ریسکیو سرچ کے بعد مسمار کیا جائے گا۔دریں اثنا وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سانحہ گل پلازہ میں جانی نقصان کے اضافے پر افسوس کا اظہار کیا اور نئی ملنے والی لاشوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی۔مراد علی شاہ نے کہا کہ ملبہ ہٹانے کا کام روک کر لاشوں کو منتقل کیا جائے ، لاشوں کی شناخت اور منتقلی سمیت لواحقین کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں، انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں لیکن لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ۔