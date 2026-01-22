غزہ بورڈ آف پیس نو آبادیاتی نظام کی نئی شکل :جماعت اسلامی
بورڈ میں ٹونی بلیئرجیسے مجرم موجود ، پاکستانی شمولیت مسترد:حافظ نعیم کی ٹویٹ
لاہور(سٹاف رپورٹر )امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس نو آبادیاتی نظام کی نئی شکل ہے جس میں عراق کو تباہ کرنے والے ٹونی بلیئر جیسے مجرم موجود ہیں۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ بورڈ آف پیس فلسطینیوں کے وسائل اور زمینوں پر قبضے کا نیا نظام ہے ۔ تعمیر نو کے نام پر غزہ پر امریکی قبضہ ناقابل قبول ہے ۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا یہ موقف کہ پاکستان نے سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت غزہ امن منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا حقائق کے برعکس ہے ۔ خود ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ اس کا بورڈ آف پیس ایک دن اقوام متحدہ کی جگہ لے سکتا ہے ۔ ٹرمپ کے اس مو قف کے بعد پاکستان کا بورڈ میں شمولیت کا کیا جواز؟ ہم ایک بار پھر بہت واضح انداز میں کہتے ہیں پاکستان کی فوج کسی صورت بھی غزہ نہیں جانی چاہیے ۔دوسری طرف صوبائی ہیڈکوارٹر مرکز اسلامی پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ پے درپے ملٹری آپریشنوں کے نتیجے میں خیبرپختونخوا اور اس کے ملحقہ قبائلی اضلاع کے محب وطن عوام کو بے گھرکرنے کا سلسلہ بند کیا جائے ، بندوق اور طاقت کے ذریعے مسائل کا حل کبھی بھی دیرپا ثابت نہیں ہوسکتا، حکومت مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرے ، کسی بھی ملٹری آپریشن سے قبل سابقہ آپریشنوں کا جائزہ لیا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ ان آپریشنوں کے نتیجے میں کتنا امن قائم ہوا؟ جماعت اسلامی ملٹری آپریشن کے نتیجے میں پرامن عوام کو گھروں سے نکال کرذلیل کرنے کی کبھی حمایت نہیں کر یگی ۔ شدید سردی میں ضلع تیراہ کے لاکھوں متاثرین کو بے گھرکرنے میں وفاقی و صوبائی حکومتیں برابر کی شریک ہیں۔