انسانی سمگلنگ پرعمر قید ،سہولت کارکوسزا،سینیٹ میں بل منظور
کشتی ،گاڑی مالکان یا آپریٹرز 7، سہولت کار 15سال پابند سلاسل ہونگے بھاری جرمانہ ہوگا ، نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کیلئے 5 نئی دفعات شامل
اسلام آباد (حریم جدون) سینیٹ نے انسانی سمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات کرتے ہوئے پریوینشن آف سمگلنگ مائیگرنٹس ایکٹ 2018 ترمیمی بل منظور کرلیا ، جس کا مقصد انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد اور ان کے سہولت کاروں کو سخت اور عبرتناک سزائیں دینا ہے ۔ بل کے تحت قید کی موجودہ مدت پانچ سال سے بڑھا کر عمر قید کردی گئی جبکہ جرمانے کی حد 10 لاکھ سے بڑھا کر1کروڑ روپے کر دی گئی ، ترمیمی بل میں انسانی سمگلنگ کے منظم نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کے لئے پانچ نئی دفعات شامل کی گئی ہیں، جن کے تحت مالی معاونت فراہم کرنے ، افراد کو چھپانے یا سہولت دینے والے ، انسانی سمگلنگ میں مالی مدد کرنے اور غیر قانونی مسافروں کو لے جانے وا لی کشتی ، گاڑی مالکان اور آپریٹرز کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا ہوگا۔
بل کے مطابق انسانی سمگلنگ میں مالی مدد فراہم کرنے والوں کو 15 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی، جبکہ کشتی ،گاڑی مالکان یا آپریٹرز کو سات سال تک قید اور بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔بل میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ مالکان پر لازم ہوگا کہ وہ ہر مسافر کے درست اور قانونی سفری دستاویزات کی تصدیق کریں، بصورت دیگر غیر قانونی مسافروں کو لے جانے کی صورت میں انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا ۔ ہر سال 30 سے 40ہزار پاکستانی غیر قانونی طور پر یورپ، ترکی، روس اور مشرقِ وسطیٰ جانے کی کوشش کرتے ہیں ،بل کی محرک سینیٹر ثمینہ ممتاز زہری نے کہا کہ موجودہ قوانین کی کمزوری کے باعث انسانی سمگلنگ میں ملوث عناصر اکثر قانون کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں ،ترمیمی بل کا مقصد انسانی جانوں کا تحفظ یقینی اور انسانی سمگلنگ جیسے سنگین جرم کے خلاف مؤثر اور سخت پیغام دینا ہے تاکہ آئندہ اس کی حوصلہ شکنی کی جا سکے ۔