گندم ،آٹا سمگلنگ نہ رکنے پر محکمہ خوراک میں افسروں کے تبادلے

  • پاکستان
ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ راولپنڈی ڈویژن ، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو تبدیل کردیاگیا فوڈ کنٹرولر ٹیکسلا کو چارج شیٹ کیاجائیگا،سبسڈائزڈ گندم عوام کاحق:ڈی جی فوڈ

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے ) گندم اور آٹے کی سمگلنگ روکنے میں ناکامی پر سیکرٹری فوڈ سیفٹی اور ڈی جی فوڈ پنجاب نے افسران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ راولپنڈی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راولپنڈی کو تبدیل کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ راولپنڈی عدنان بدر کو کوالٹی کنٹرول لیبارٹری بہاولپور تعینات کر دیا گیا، جبکہ سینئر ریسرچ افسر سیف اللہ جوئیہ کو ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ راولپنڈی ڈویژن مقرر کیا گیا ہے ۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راولپنڈی رمضان  سیال کو ڈی ایف سی اٹک تعینات کر دیا گیا جبکہ عبدالماجد کو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر راولپنڈی کا چارج دے دیا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ٹیکسلا کو چارج شیٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ۔ڈی جی فوڈ امجد حفیظ کا کہنا ہے کہ پنجاب کی سبسڈائزڈ گندم پر پنجاب کے عوام کا حق ہے ۔ سبسڈائزڈ گندم اور آٹے کی سمگلنگ کے حوالے سے بعض افسران کے خلاف شکایات موصول ہوئیں، جن کی تصدیق خفیہ اداروں سے بھی ہوئی، جس پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پنجاب کی شہری آبادی کی 100 فیصد آٹے کی ضروریات پوری کرنے کیلئے سرکاری گندم جاری کی جا رہی ہے ، جبکہ محکمہ خوراک پنجاب نے یومیہ سرکاری گندم کے اجرا کو 20 ہزار ٹن تک بڑھا دیا ہے ۔ حکومت پنجاب سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے 45 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے ۔

