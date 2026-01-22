صولت حیات وٹو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ داخلہ تعینات
لاہور (اپنے نامہ نگار سے ،ہیلتھ رپورٹر) پنجاب حکومت نے متعدد افسروں کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر د یئے ہیں۔ مظہر علی سرور کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن جبکہ رانا شکیل اسلم کو ایڈیشنل سیکرٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ جنوبی پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے ۔
صفدر حسین ورک کی خدمات پنجاب ریونیو اتھارٹی کے سپرد کر دی گئیں جبکہ خالد محمود ٹیپو چیف ہیڈ کوارٹرز پنجاب ریونیو اتھارٹی ہونگے ،انجم ریاض سیٹھی کو ڈپٹی کمشنر پنجاب ریونیو اتھارٹی کے عہدے سے ہٹا کر سیکرٹری ٹیکسز بورڈ آف ریونیو تعینات کر دیا گیا ہے جبکہ خالد محمود کی خدمات بھی بورڈ آف ریونیو کے سپرد کر دی گئیں۔ شاہد یعقوب کو ڈائریکٹر فنانس اینڈ اسٹیٹ پنجاب اوقاف تعینات کیا گیا ہے ۔حافظ عرفان حمید کو ڈائریکٹر پھاٹا کے عہدے سے تبدیل کر کے ڈائریکٹر لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن تعینات کر دیا گیا جبکہ احمد فراز کو ڈائریکٹرپھاٹا مقرر کیا گیا ہے ۔ محمد عاطف ڈپٹی سیکرٹری محکمہ یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس اور عمران ممتاز خان ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو ہونگے ،ڈائریکٹر پی ایچ اے لاہور صولت حیات وٹو کا تبادلہ کر کے انہیں ڈپٹی سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب تعینات کیا گیا ہے ۔ عبدالرزاق علی ڈوگر کی خدمات محکمہ بلدیات کے سپرد کر دی گئیں جبکہ محمد شاہ رخ کو ڈائریکٹر پنجاب پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی اور محمد اسد علی کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کوٹ ادو تعینات کر دیا گیا ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لاہور کا تبادلہ کرتے ہوئے حافظ کریم داد چغتائی کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لاہور مقرر کیا گیا ہے جبکہ محمد صہیب بٹ کا تبادلہ کر کے ان کی خدمات وزیراعلیٰ آفس کے سپرد کر دی گئی ہیں۔درایں اثنا پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نوید اختر کو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ای پی آئی تعینات کرتے ہوئے محکمہ صحت پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ۔ ڈاکٹر نوید اختر کا پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے پراجیکٹ ڈائریکٹر کا اضافی چارج بدستور برقرار رہے گا۔