ہسپتالوں میں شفافیت کیلئے باڈی کیم لگانے کا منصوبہ محدود کر دیا گیا
لاہور (بلال چودھری )ہسپتالوں میں شفافیت کیلئے باڈی کیم لگانے کا منصوبہ محدود کر دیا گیا ۔محکمہ صحت سپیشلائزڈ نے دائرہ صرف مخصوص عملے تک محدود کر دیا ۔
ذرائع کے مطابق نرسز کو تاحال باڈی کیم نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے صرف فارمیسی سٹاف اور سکیورٹی سپروائزر کو باڈی کیم لگانے کے احکامات جاری کئے گئے ہیں ۔ذرائع کے مطابق ہسپتالوں نے 30 دن بیک اپ کے بجائے ایک دن بیک اپ والے باڈی کیم خرید رہے ہیں 30 دن بیک اپ والا باڈی کیم ڈیڑھ لاکھ روپے تک کا ایک دن بیک اپ والا باڈی کیم 7 ہزار روپے کا ہے ، ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ باڈی کیم کی ویڈیو ایک ماہ محفوظ رکھنے کے بعد ڈیلیٹ کی جائے گی فارماسسٹ، سٹور کیپر اور سکیورٹی سپروائزر کو باڈی کیم لگنے سے ہسپتالوں کے حالات بہتر ہوں گے ۔