آن لائن محبت: جرمن ڈاکٹر کی منڈی بہاؤالدین آکر شادی
گاؤں کی زندگی نیا تجربہ،کمیونیکیشن میں آسانی کیلئے اردو ، پنجابی سیکھ رہی:سلمیٰ شادی کی تقریب اور سفری اخراجات پر 45 لاکھ روپے خرچ ہوئے :نوجوان اکمل
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) 26سالہ جرمن ڈاکٹر پاکستانی نوجوان کی محبت میں منڈی بہاؤالدین پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق منڈی بہاؤالدین کے گاؤں دیفار سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ محمد اکمل نے 26 سالہ جرمن ڈاکٹر سلمیٰ کو پاکستان بلاکر محبت کی شادی کرلی۔ ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو میں محمد اکمل نے بتایا کہ انکی بات چیت آن لائن گیم روبلوکس سے شروع ہوئی اور تقریباً پانچ ماہ تک وہ ایک دوسرے سے آن لائن بات چیت کرتے رہے جس کے بعد سلمیٰ نے پاکستان آ کر ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اکمل نے بتایا کہ پہلے دن ہی انہوں نے سلمی ٰکو پروپوز کردیا تھا ،سلمیٰ نے بتایا کہ پاکستان آ کر گاؤں کی زندگی اور روزمرہ کے کام دیکھ کر انہیں ابتدا میں حیرت ہوئی مگر وہ خوش تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں۔ گاؤں کے کام جیسے کپڑے اور برتن دھونا اور روٹی بنانا ایک نیا تجربہ تھا اگرچہ پہلے دنوں میں مشکل محسوس ہوئی مگر انہوں نے اسے سیکھا۔ اکمل نے بتایا کہ شادی میں خاندان کی مکمل مدد حاصل تھی اور تقریباً 45 لاکھ روپے خرچ ہوئے ، جس میں سفری اخراجات اور شادی کی تقریب شامل تھی۔سلمیٰ کے پاس دو پاسپورٹ ہیں، جرمن اور بوسنیائی اور وہ پاکستان میں اپنی زندگی اکمل کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ سلمیٰ نے مزید بتایا کہ وہ پنجابی اور اردو بھی سیکھ رہی ہیں تاکہ کمیونیکیشن میں آسانی ہو۔ اکمل نے کہا کہ شادی کے بعد زندگی خوشگوار ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے رہ رہے ہیں۔