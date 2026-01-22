صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6ماہ میں حکومت نے 1254 ارب بیرونی قرضہ لیا

  • پاکستان
6ماہ میں حکومت نے 1254 ارب بیرونی قرضہ لیا

اسلام آباد(مدثرعلی رانا)حکومت نے گزشتہ 6 ماہ میں 1 ہزار 254 ارب روپے بیرونی قرضہ لیا ۔

اقتصادی امور ڈویژن  کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کی کی نسبت 29 فیصد یعنی 280 ارب روپے زیادہ قرضہ ملا ۔جولائی سے دسمبر پاکستان کو 17 ارب 67 کروڑ روپے کی گرانٹ بھی ملی، امریکی کرنسی میں پاکستان کو چھ ماہ میں 4 ارب 50 کروڑ ڈالر موصول ہوئے ۔ جولائی سے دسمبر کے دوران مجموعی بیرونی مالی معاونت 1 ہزار 272 ارب ریکارڈ ہوئی . ڈالر ٹرمز میں گزشتہ مالی سال کی اسی عرصے کی نسبت 904 ملین زیادہ ملے ہیں۔ گزشتہ مالی سال پہلے چھ ماہ میں 3 ارب 60 کروڑ ڈالر حاصل ہوئے تھے ،پاکستان کو اس دوران آئی ایم ایف سے ملنے والا قرضہ اس کے علاوہ ہے ۔چھ ماہ میں نان پراجیکٹ ایڈ 785 ارب، پراجیکٹ ایڈ 487 ارب روپے رہی ،اس میں سے بجٹ سپورٹ کیلئے 458 ارب 72 کروڑ روپے حاصل ہوئے ،سعودی عرب نے پاکستان کو 170 ارب روپے کی آئل فیسلٹی دی، اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو 137 ارب روپے قرض دیا۔دسمبر کے دوران 413 ارب روپے قرض اور گرانٹس موصول ہوئی ۔

