بیشترمقامات پر آج بارش پہاڑوں پر برفباری کاامکان

  • پاکستان
لاہور، اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) جڑواں شہروں سمیت پنجاب ،خیبر پختونخوا ،کشمیر، گلگت بلتستان،سندھ اور بلوچستان میں آج اکثر مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کاامکان ہے۔

 محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا۔تاہم کالام میں چند مقامات پر بارش اور برفباری ہوئی ۔پنجاب اوربالائی سندھ کے چند میدانی اضلاع میں دھند چھائی رہی۔سب سے زیادہ بارش کالام میں 04 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔اس دوران کالام میں 02 انچ برفباری بھی ہوئی۔ کم سے کم درجہ حرارت لہہ میں منفی10، گوپس منفی06، بگروٹ ،پاراچنار منفی05،کالام،مالم جبہ منفی04،قلات اور کوئٹہ میں منفی 03ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ۔ 

 

